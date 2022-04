Marc Hubert VINCENT

Mon activité professionnelle de ces dix dernières années s'est concentrée autour d'un seul et même établissement : HSBC Private Bank Monaco.

Suite à ma prise de fonction au sein de l'équipe IT, je me suis orienté vers le service des contractors, service dans lequel j'ai évolué pendant trois ans dans la gestion des infrastructures et des risques y afférents.

En 2007, de part mes compétences dans le développement d'application métier, j'intègre le service Finance, pour participer et oeuvrer dans la mise en place de solutions spécifiques liées à l'analyse financière.

Chargé entre autre du Reporting Credit intra-groupe, mon rôle de MOA/MOE me conduit à l'analyse de gestion des emplois/ressources et des flux d'intérêts. Cette étude me mènera à développer un produit "in-house" d'analyse des marges d'intérêt, du P&L, et du transfer pricing en fonction des différents instruments financiers.

Aujourd'hui, je travaille à l'international sur un projet bancaire mondial visant à harmoniser les processus financiers liés aux reportings pour la plus grande banque privée mondiale.



Mes compétences :

Analyse financière

Banque

Business

Finance

International

International business

Microsoft SQL

MOA

MOE

SURFI

Business Process Management

Strategy

Business Intelligence

Business management

Pilotage de la performance