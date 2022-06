Marc LACROIX

Je suis actuellement en poste en tant qu"ingénieur Qualité et Sureté de fonctionnement dans la société MINERVA.



Les différents stages que j'ai fais, m'ont amené à découvrir la qualité au sein d'une entreprise et les différents travaux de sureté liés à un système.



J'apprécie essentiellement les travaux de groupe qui permettent un échange important et amène une connaissance plus grande des personnes. Durant mes stages, j'ai travaillé en autonomie. On m'a confié plusieurs projets que j'ai mené de façon autonome jusqu'à leur réalisation.



Ma connaissance des matériaux me donne un atout pour comprendre rapidement les problèmes de sollicitations, j'ai été amené à faire plusieurs études de résistances sur des produits. Ma connaissance des moyens de fabrication me permet de comprendre les raisons d'une défaillance.



Mes compétences :



Modélisation des problèmes mécaniques

FMDS

Modélisation