Avocat au Barreau de Toulouse



Marc Le Houerou

Master 2 Droit du travail (Université Aix-Marseille)

Master 2 Droit de la santé (Université Aix-Marseille)



COORDONNEES :



Maître Marc Le Houerou

24 rue des Arts

31000 Toulouse

Tel. 06.58.06.22.39 / Fax. 05.61.38.80.87

Mail : Lehouerou.avocat@gmail.com

Site : www.lehouerou-avocat.com



COMPETENCES



- Droit du travail



Relation individuelle du travail,

Relations collectives de travail,

Réglementation du travail,

Normes et relations de travail internationales,

Contentieux social.



- Droit de la sécurité sociale



Droit de la protection médicale et sociale,

Protection complémentaire,

Accident du travail et maladie professionnelle,

Contentieux URSSAF



- Droit de la santé



Droit professionnel médical et pharmaceutique,

Droit public de la recherche,

Droit des contrats de santé,

Droit de la responsabilité médicale,

Droit de la responsabilité pharmaceutique,

Droit privé médical et pharmaceutique,

Droit psychiatrique.



Mes compétences :

Droit social

Droit du travail

Droit de la santé