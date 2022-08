Marc LIMBACH

Management :

• Recrutement, formation et accompagnement des collaborateurs

• Exemplarité, bienveillance et exigence

• Coordination de prestataires externes



Commerce :

• Merchandising

• Négoce B to B, B to C

• Prospection

• Fidélisation

• Animation



Gestion :

• Élaboration des budgets

• Optimisation des coûts

• Tenue des stocks

• Suivi des comptes clients



Communication :

• Création de plaquettes publicitaires



Mes compétences :

Management

Informatique

Commerce

Communication

Formation

Gestion budgétaire