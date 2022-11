J'accompagne mes clients, essentiellement du monde aéronautique, et mes collaborateurs: consultants, partenaires, RSPs et sous-traitants, dans l'atteinte des objectifs définis en début de projet: depuis la refonte d'un processus jusqu'à sa mise en place en passant par le drumbeat, l'optimisation de l'organisation, le suivi d'équipe et la productivité.