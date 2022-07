Marc PATERMO

Directeur Général.

Responsable des services de comptabilité, du contrôle des coûts et des achats(encadrement dune équipe de 12 personnes)pour deux hôtels et une résidence

Présentation des résultats financiers à la compagnie propriétaire.

Gestion de la trésorerie et des financements.

Mise en place d'actions de résolution des écarts et suivis de comptes.

Implémentation de procédures comptables, de contrôles internes et de logiciel informatique suite au passage en franchise de l'hôtel.

Déclaration de TVA

Collaboration étroite avec le service des ressources humaines pour l'établissement des salaires et la configuration du logiciel Mirus Salaires.

Déclarations mensuelles, semestrielles et annuelles des différentes charges salariales (AVS, LPP, Impôts source et assurances)



Mes compétences :

Direction

Finance

Reporting

Fiscalité

Contrôle de gestion