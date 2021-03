Marc POLIZZI

Consutants en life-coaching.



Je vous propose une démarche intégrative et systémique afin de retrouver du sens et gérer les stress inutiles en moins de 4 mois.



- coaching performance des cadres notamment :

__ > pour rester au top sans s'épuiser, tenir la longueur



- coaching des stress existentiel de la vie :

__ > pour sortir du Boreout, d'une déprime ou récupérer après un trauma, un Burnout



PROPOSITION DE BASE EN COACHING

Coaching individuel, 4 coachings de 50 minutes



PROPOSITION DE BASE SYSTÉMIQUE

Formation/coaching unipersonnelle de trois fois trois heures plus de la supervision au coût de 1380 euros. Elle s'adresse uniquement aux dirigeants : directeurs, responsables de services, gérants et chefs de secteurs.



PARCOURS

Nomale Sup. Cachan (Agrégé 1981), c'est après avoir publié "Des outils pour la GPI" aux éditions AFNOR en 1990, que j'ai entamé ma carrière de conseil en entreprise par des actions de maîtrise des coûts et de mise en en cohérence dans le domaine de l'aéronautique.

Ma clef de la réussite : avoir une approche systémique de la situation (Cf Joël de Rosnay et Edgard Morin) tout en prenant en compte les hommes.



Depuis 2002, ensemble, ma spécialité est la gestion des stress existentiels par une approche causale (systémique) nommée Ethérapie.



Mes compétences :

Gestion du stress

Formateur en approche humaniste

Coach en art de la guerre

Consultant sur les problématiques humaines

Coaching professionnel (accompagnement)

Thérapie individuelle

Gestion des flux

Analyse de la valeur produit ou service



