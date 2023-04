[ DEVELOPPEUR WEB, FORMATEUR et SPECIALISTE JOOMLA! ]

Spécialisé dans les technologies internet depuis 1997





Marc STUDER est développeur de formation et spécialisé en développement web depuis 1997.



Anciennement développeur Java, architecte Web, Formateur et DBA Oracle, Marc a travaillé sur des missions couvrant des thèmes allant des problématiques eBusiness à des audits de sécurité ou de tuning/optimisation des serveurs Web.



Il a progressivement migré sur des plateformes PHP. Aujourd'hui, son activité est uniquement concentrée sur les technologies autour de Joomla.



Ancien membre du Conseil d'Administration de l'AFUJ (http://www.afuj.fr ), il a participé aux projets internes de l'AFUJ pour le développement du CMS Joomla! dans la francophonie et sur le portail joomla.fr.

Il est de même conférencier lors des Joomladay France sur les thèmes associés au Framework Joomla (J!Platform) :



* JoomlaDay 2014 : Développer des extensions avec Joomla! 3

* JoomlaDay 2013 : Développer avec Joomla! 2.5 et Joomla! 3.0

* JoomlaDay 2012 : Comment migrer en Joomla! 2.5

* JoomlaDay 2011 : Les nouveautés de Joomla! 1.6

* JoomlaDay 2010 : Le Framework Joomla! 1.6

* JoomlaDay 2009 : Le Framework de Joomla! 1.5

http://www.joomladay.fr





Joomla, un framework mûr :

« Le framework Joomla! n'est plus seulement utilisé pour étendre les possibilités de ce CMS.

Sa richesse et ses spécifications métiers intéressent aujourd'hui des sociétés qui profitent de son modèle orienté contenu et de sa fiabilité pour développer de A à Z leurs applications intranet/internet. »



Marc STUDER anime des formations autour du CMS Joomla! :

- Administration Joomla!

- Développer avec le framework Joomla 2.5/3.x

- eCommerce Joomla avec Hikashop

- structure de contenus avancés avec le CCK FLEXIcontent

- Sécuriser un site Joomla!



Ainsi que des modules de formation sur des services spécifiques :

- Formulaires évolués avec Chronoforms et ChonoConnectivity

- Gérer une communauté avec Community Builder

- Un site multilingue avec Joomla!

- Gérer ses projets collaboratifs avec ProjectFork



Marc STUDER est aussi l'auteur de livres sur le CMS Joomla parus aux éditions ENI :

- "Joomla - Développez des extensions en PHP pour Joomla" (mai 2014)

http://tinyurl.com/livre-dev-ext-joomla3

- "Joomla - Créer un site web d'association" (mai 2010)



Mes compétences :

Google Maps

WebServices

Formateur Joomla

Développement Joomla

E-commerce

Design Patterns

Joomla Framework

Joomla CMS

PHP / POO

Community Builder