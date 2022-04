Célia FAYETON-CERVESATO

Après une première expérience dans l'édition puis la communication, j'évolue depuis plusieurs années maintenant dans le champ de l'emploi et la formation.

Mes compétences tiennent à la fois de la gestion de projets, de la communication et de l'animation de réseau.

Je dispose de plus d'une bonne connaissance des différents acteurs et des problématiques de nos bassins économiques et je cherche à m'investir pleinement dans le développement de ceux-ci.