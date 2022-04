Elsa SEIGNEUR

Forte de 20 années d'expérience dans le secrétariat j’ai acquis et développé les compétences nécessaires à la fonction.



En poste, j'ai également assuré la gestion des courriers administratifs, la tenue d’un standard, l’organisation de réunions ou de déplacements et le suivi des dossiers salariés.

De plus, je maîtrise le Pack Office (word, excel, powerpoint) ainsi que la gestion documentaire.



Enfin, dynamique, motivée et dotée d'un excellent relationnel, je suis certaine de vous apporter une collaboration de qualité.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

Audit