Aymar DE TALHOUËT

Fort de 15 années d'expérience en finance, j’ai été nommé Directeur Financier Adjoint du groupe Derichebourg en juin 2014, avec entre autres responsabilités, le management de l’audit interne et les aspects financiers du business development.



Derichebourg (coté à la bourse de Paris, € 2.6 milliards de CA, 24 000 employés dans 11 pays sur 3 continents), est un acteur majeur des services aux entreprises et aux collectivités. Il propose une gamme complète et intégrée de prestations dans 2 secteurs d’activités complémentaires : les services à l’environnement (recyclage, valorisation, etc.), les services aux entreprises (propreté, énergie, intérim, aéronautique, etc.).



Précédemment, j’ai notamment vécu une expérience très enrichissante dans les services aéroportuaires au sein du groupe Servisair pendant 6.5 ans, dont plus de 3 années comme le Directeur Financier Groupe. Servisair (€ 700 millions de CA, 15 000 employés, 118 aéroports dans 20 pays), une ancienne division du groupe Derichebourg, a été cédée par cette dernière en décembre 2013.



J’ai également travaillé comme Auditeur Interne Senior pour Keolis et comme Auditeur Chef de Mission pour Ersnt & Young.