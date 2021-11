Marc VANDEVELDE

RESPONSABLE DATA



EXPERT EN GESTION DES DONNEES ET DES FLUX APPLICATIFS/INTER-APPLICATIFS - ANALYSTE FONCTIONNEL



Expert données - Expert métier - Solution PortalImmo Habitat de AAREON France.



- Conception d'outils pour les métiers

- Participation à la Modélisation de Datamart et Datawarehouse ;

- Développement (PLSQL, SQL), ;

- Recette d'application métier, conception d'un ESB (bus de données), de web services ;

- Automatisation de récupération de données externe (compteurs, indexes, diagnostics divers, etc...)

- Interfaçage de logiciel, (synchronisation , détection dévénements, réplication, itération, historique, etc...)

- Veille juridique sur l'environnement informatique hlm

- Chef de projet (migration d'application, modification de l'applicatif métier)

- Gestion du changement



Fort d'une expérience significative dans les Systèmes d'Informations en tant que Responsable de service informatique, j'ai une très bonne pratique des bases de données Oracle, des outils d'extraction (Talend Tos et Esb) et de la partie restitution de données (SID, SIG, tableaux de bords, amélioration de la qualité des données).



Motivé, organisé, passionné, et proactif j'aime relever les défis et sortir grandi de mes missions.



Professionnel de linformatique, en charge de la mise en œuvre de solutions innovantes, à la pointe des nouvelles tendances et technologies. Mes compétences clés vont bien au-delà de la simple conception dinterfaces inter-applicatives.



Passionné par le numérique au sens large et par sa capacité à aider les gens à développer leur plein potentiel: l'usage des technologies par les personnes et les organisations pour devenir plus agile est ce qui me motive le plus.



Toutes mes réalisations ont un objectif commun : L'amélioration des performances et, finalement, le bien-être et l'efficacité dans la vie professionnelle.



J'aide les directions à réaliser leur transformation numérique grâce aux nouvelles technologies. Je parle de gestion du changement afin de mettre en œuvre ces technologies.



Je désire aujourd'hui consolider mes acquis techniques et fonctionnels et participer à l'amélioration des services aux clients (internes ou externes)



Mes compétences :

IBM AS400 Hardware

SQL

RPG

COBOL

WINDESIGN

UNIX

Seagate Crystal Reports

Query

Oracle

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Project

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Merise Methodology

MY-SQL

IBM OS/400

IBM Hardware

DB2

CL

Talend

TALEND ESB

Enterprise Service Bus

Data warehousing

Talend Open Studio

Systeme d'information décisionnel

CRM (Edeal)

ETL

Chef de projet