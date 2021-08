Marc WINKLER

Je travaille dans le secteur bancaire / marchés financiers/ moyens de paiements depuis 32 ans. Ce secteur est constamment en mutation et en compétition. J’ai acquis tout au long de ces années des compétences multiples mais principalement dans la conduite de projets stratégiques ou non, nationaux ou européens. En 2007, j’ai souhaité valider mes acquis en reprenant des études et ce, avec comme principal objectif d’obtenir un Master 2 avec une spécialisation en "Management de projet", obtenu avec mention ... Maintenant, je poursuis cette carrière dans le monde du paiement électronique ...



======== DOMAINE DE COMPÉTENCES ========



Très bon relationnel, aptitude rédactionnelle

Rigoureux / Fort potentiel en management et en organisation

Capacité à gérer des grands projets (12 000 jours homme / 12M€)



Management en général

- Encadrement d’équipes (jusqu’à 35 personnes)

- Organisation, affectation des tâches et suivi

- Définition et rédaction des procédures

- Suivi des risques opérationnels / Définition des

contrôles permanents



Management de Projets

- Expression des besoins / Analyse fonctionnelle

- Cahier des charges

- Maîtrise de coûts et délais (budget / planification)

- Plan Directeur de projet

- Gestion des risques

- Analyse et mesure de la performance

- Gestion des comités de pilotages / projets

- Gestion de la communication / Tableaux de bord

- Processus Qualité (Normes ISO 9001 / 10006)

- Contrôles et Audit des projets



Relation fournisseurs

- Étude des réponses aux appels d’offres

- Négociation

- Assistance MOE



Relation Clients

- Assistance MOA

- Conseil en organisation projet



Exemples de projets menés

- Création d’un service Support Technique Client

- Migration TARGET2

- Refonte d’un système bancaire (comptabilité auxiliaire, moyens de paiements, gestion du collatéral, garanties bancaires ...)

- Migration SWIFTNET

- Mise en place d'un progiciel ARCOLE comptabilité générale, fournisseurs (achats) et facturation

- Création du système de facturation des commissions de compensation Marchés Dérivés

- Création d'un infocentre sous ORACLE et BO

- Migration EURO / AN2000 du MONEP

- Création d’un système Compensation des Marchés

Dérivés et logiciels Back-Office



Autres compétences :



Sécurité et Continuité

- Analyse d'impact métier (BIA) / Évaluation des risques

- Rédaction des plans de continuité d'activité (PCA)

- Gestion des politiques de sécurité

- Traitements des plans d'actions / recommandations d'Audit



Formations diverses :

2016 : PRINCE 2 Foundation certified

2014 : PCI DSS

2008: Leadership Development Programme à HENLEY en Angleterre

2007: Pratique de la négociation raisonnée

2007: SWIFT Basic par SWIFT France

2007: Leadership Development Programme à HENLEY en Angleterre

2004: SWIFTNET Security par SWIFT France

2003: Young Professional Program par Université de KENT en Belgique

1999 : Mise à niveau “ ORACLE version 8 et 8i ” par DEMOS Informatique

1998 : BUSINESS OBJECTS version 4.1.3 (DESIGNER, SUPERVISOR, CLIENT et METHODE) par B.O

1996 à 1997 : ORACLE Administration, PL SQL, SQL, Developer 2000 par TOPLOG

1996 : MERISE Niveau 1 par DEMOS Formation Informatique

1995 : OPEN/VMS “ Concepts et environnements ” par DIGITAL

1991 : Langage C par FORMA II



Compétences informatiques :

Langages & SGBD : Cobol, ORACLE, C, SQL et PL/SQL, MySQL

Systèmes : DEC Alpha AXP / OPEN VMS, HP UX,SUN SOLARIS, WINDOWS 2000 XP, linux

Méthodologies : MERISE, PRINCE 2, CMMI for Development (SEI)

Autres : Excel, Word, PowerPoint, MS Project, ACCESS, WINDEV, Business Objects, SWIFT,RDJ



Langue : ANGLAIS (langue de travail)

L’appartenance à un groupe Anglais nécessite de nombreux déplacements à Londres, la conduite des réunions et la rédaction des documents en Anglais



