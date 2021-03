Marcel DETURCHE

Un client a dit de moi :

"Vous ne demandez pas à vos clients leur montre pour leur donner l'heure".



Ces mots me confortent dans mon approche opérationnelle de mon métier. Mon rôle est d'apporter des solutions pratiques, adaptées au contexte spécifique et génératrices de valeur ajoutée ou de performance.



Pour cela, je m'appuie sur deux ressources capitales :

- les standards qui sont une mine de bonnes pratiques et savoir-faire trop souvent méconnue,

- une expérience de plus de vingt ans qui m'a permis d'en éprouver le bien fondé et les modalités de mise en oeuvre.



Aujourd'hui, les deux domaines dans lesquels je m'exprime le mieux et suis le plus à même d'apporter de la valeur sont :

- l'organisation et le pilotage de service informatique, la qualité et la gestion de capacité.

- la dématérialisation des processus métier que ce soit dans l'administration, les entreprises ou le commerce international dont je suis un spécialiste.



De la Direction Générale des Douanes, à l'assistance à la mise en oeuvre de Guichets Uniques du Commerce Extérieur dans plusieurs pays d'Afrique, mon but est de développer le potentiel business et humain en fournissant des solutions opérationnelles fondées sur les standards.



Ma carrière a été faite d'opportunités et de défis. Que ce soit la présidence du Comité de validation Technique UN/EDIFACT, la mise en place du Guichet Unique du Commerce Extérieur de Tunisie (un précurseur et une référence en la matière), la création d'une entreprise ou plus récemment l'Etude de Faisabilité détaillée sur la dématérialisation au Mali.



Un nouveau défi s'est présenté à moi en rejoignant la Direction Informatique de L'Education Nationale : réussir le déploiement des bonnes pratiques (CMMi et Management de projet) sur les projets nationaux.



Par ailleurs je poursuis ma participation aux travaux de la Commission de normalisation AFNOR IQLS (Processus et ingénierie du logiciel).



Interventions et publications :

• 2010 –First International E-management Forum, Tripoli, Libya – Speaker: “Ease the implementation” of e-gov services.

• 1997 – EBES and EWOS - Building Blocks for Electronic Commerce – Editor.

• 1989 – Simprofrance – Avec Monsieur Bernard STOVEN – Conduite de projet EDI (premier ouvrage publié sur ce thème en France).



Mes compétences :

CMMI

Dématérialisation

ISO 20000

ITIL

Management

Qualité