Marcel MERIOT

Bonjour et merci de venir consulter ma fiche. Je suis Marcel Mériot 56 ans, cadre comptable en recherche d'emploi, mon métier est la comptabilité avec expérience + 25 ans acquise principalement dans des filiales de groupes internationaux. Cette expérience comprend: l'encadrement d'une équipe comptable, l'établissement des états financiers, le reporting US GAAP, la fiscalité, la gestion des investissements et de la trésorerie, l'élaboration et suivi des budgets et l'analyse financière.

Je possède une bonne maîtrise de l'anglais ainsi que la conduite de projets tels que la mise en place d'un ERP et des procédures de contrôle interne SOX.



Un licenciement économique en février 2007 m'a conduit à exercer des missions en interim et CDD en tant que Responsable Comptable et Chef comptable jusqu' à ce jour.



J'ai pu prouver ma capacité d'adaptation dans des sociétés d'activité et de culture différentes et de mener à bien les missions qui m'ont été confiées.



Animé d'une forte motivation pour réussir dans une nouvelle fonction, de préférence en longue durée et disposant d'une grande mobilité géographique, j'étudie toute proposition pouvant correspondre à mon profil.



Cordialement



Marcel Mériot



Mes compétences :

Analyse financière

Anglais

budgets

Cadre comptable

Encadrement

ERP

États financiers

fiscalité

Investissement

Reporting

Trésorerie

Us gaap