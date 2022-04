Marcel NIZON

 En 35 ans Il crée 15 entités dans les NTIC et dirige entités juridiques dans le domaine du négoce informatique en progiciel de gestion, et du conseil aux entreprises du tertiaire, et des services.

Toutes les entreprises coachés ont désormais des résultats à 2 chiffres malgré la crise situés entre 12 et 18 % de résultat net

professeur de management à l'IDRAC & aux art & métiers CNAM NANTES



Mes compétences :

Informatique de gestion

Management

Réseaux sociaux

Entrepreneur dans l'âme

Finance d'entreprise

IFRS