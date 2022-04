Marcel RAMANANTSOA

Chef de Projets Sénior , Plus de 15 ans expérience pilotage de projets informatiques



Profil



Plus de 15 ans d'expérience dans la gestion de projets informatiques, au sein de grandes entreprises telles que :

EDF- TOTAL - DARTY - SONY - HISTOIRE D'OR -FNAC - MARIE CLAIRE - 3CIF - NORTEL NETWORKS - JP MORGANS - SCOR. M'ont permis de capitaliser des compétences dans différents métiers, et environnements techniques et humains variés.

Doté d'une grande expérience technique, j'ai pu intégrer tout type d'organisation et encadrer des équipes de développeurs ce qui m'a permis de réussir des projets d'envergures, notamment dans la mise place de solutions type : DATAWAREHOUSE, REPORTING METIERS, CRM, BI ..



Mon Objectif est d'intégrer une entreprise qui souhaite mettre en place de solutions métiers pertinentes et efficaces, tant sur le plan national qu'international. Je cible tout particulièrement l'Afrique et l'océan Indien (Océanie).



Expériences Internationales

 Pilotage d'une équipe OFFSHORE à Madagascar (20 Développeurs - 5 Chefs de projets).

 Formation, conduite de changements pour les directeurs et chefs de service de l'Omert (Office Malgache d'Etudes et de la Régulation desTélécoms (http://www.omert.mg ).

 Pilotage Projet de GED et déploiement de réseau informatique, formation des utilisateurs et conduite de changement OMNIS (Office des Mines Nationales et des Industries Stratégiques)



Compétences Professionnelles



Gestion de projets



 Pilotage de projets informatiques et conduite de changement .

 Implémentation de nouveaux processus métier avec refonte de systèmes d'informations.

 Etude de l'existant, analyse des gaps et identification des besoins, modélisation, être force de propositions.

 Architecte de bases de données, mise en place de DataWareHouse et reporting métier.

 Mise en place d'interface technique entre plusieurs systèmes informatiques.



Compétences techniques



Bases de données Langages Méthodologies

 ORACLE de la version 7 à 11g

 SYBASE

 SQLSERVER

 MYSQL  OMNIS7-OMNIS STUDIO

 POWERBUILDER

 JAVASCRIPT

 PHP  Merise

 Rad

 Agile



Compétences métiers



Mise en place d'un DataWareHouse.

Création de reporting métiers.

Création de système de flux entre plusieurs système d'informations.



Secteur d'activité



Banque - Finance, Logistique, Grande distribution, Bijouterie, Industrie, Logistique.





