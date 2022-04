Marcel RAMANANTSOA

25 années dans le management de projets informatiques significatifs, au sein de grands groupes tels que :

LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, BNP-PARIBAS, JP-MORGAN, SCOR-ASSURANCES, BANQUE SAOPAOLO, BANQUE 3CIF GROUPE TOTAL, LA FNAC, HISTOIR D’OR, SONY.



J'ai assumé la responsabilité de projets Internationaux. Mes compétences techniques, mes qualités managériales et pédagogiques ont permis de tirer le meilleur parti de ressources multiculturelles. Ma forte capacité à travailler avec des partenaires a assuré le succès des projets ci-dessous.



DSI INTERNATIONAL au sein du Ministère auprès de la Présidence, chargé des Mines et du Pétrole de MADAGASCAR. J’élabore la stratégie de mise en place d’un schéma directeur en matière de système d’informations à moyen et long terme. Définition des projets déterminants, avec pour objectif, établir les équilibres entre : coût, efficacité, financement et pérennisation de l’ensemble.



Expérience qui m’a permis de renforcer mes capacités de :

• Manager une équipe multiculturelle.

• De mettre en place une nouvelle méthodologie de travail et de mettre en œuvre une conduite de changement.



Au sein d'ungrand groupe groupe de Bijouterie (Chaine de bijouterie N°1 en Europe).

Mise en place d’un nouvel ERP sur mesure, consolidation du savoir-faire de l’entreprise à travers la mise en en œuvre d’une politique de conduite de changement.

Projet Européen (France, Belgique, Espagne, Portugal, Italie) exigeant une forte expertise technique, vision stratégique sur les technologies et investissements et compétences de management afin de coordonner des équipes et partenaires techniques .



CHEF D’ENTREPRISE dont l’objectif est l’optimisation de ressources, dans laquelle j’ai mis en place des équipes de développement OFFSHORE à Madagascar pour le groupe TOTAL, le groupe SCOR ASSURANCES et une équipe de support métier pour HISTOIRE D’OR.

Expérience qui m’a permis de renforcer mes capacités de :

• Management, d’anticipation, et de diriger une équipe technique et fonctionnelle, d’optimiser les ressources humaines en fonction des contraintes locales et les exigences de chaque client.

• De planification des livrables des clients avec un respect des plannings et des engagements budgétaires.

• De superviser les besoins en compétences technique, la qualité des livrables et des procédures techniques.

• D’organiser les interfaces avec les partenaires techniques (hébergeurs, intégrateurs, prestataires externes) de nos clients.



Dynamique, doté d'une grande expérience technique, une forte capacité d'analyse et de synthèse ainsi qu’'une qualité d'écoute et de pragmatisme je serais heureux de pouvoir apporter ma contribution et de participer à la finalisation de votre projet.

25 années d’expertise dans les secteurs bancaires, institutionnels, industriels, m’ont permis d’acquérir compétences



Mes compétences :

Offshore Oil & Gas

Oracle

PowerBuilder

Merise Methodology

Blyth Omnis

Audit

budgets

back office

Sybase

Personal Home Page

Oracle ERP

Onshore Oil & Gas

MySQL

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Linux

JavaScript

Java

Customer Relationship Management