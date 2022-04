Marcel SHEMA

Responsable qualité depuis plus de 3 ans en agroalimentaire dans des secteurs variés (Céréales pour petit déjeuner, viande, et le lait), je dispose des compétences dans le domaine du management de la qualité, de la sécurité, environnement, ainsi que dans la mise en place et gestion des certifications type IFS, ou ISO.

Je vous propose de vous accompagner en mettant en œuvre des actions concrètes s’inscrivant toutes dans une démarche d’amélioration continue.

D’autres parts, ma mission pourra également consister à amener votre établissement vers une certification de type ISO, IFS, BRC, OHSAS 18001, ou leurs renouvellements dans le souci permanent d’amélioration continu, ou de répondre aux exigences légales, clients et autres.



Mes compétences :

Encadrement

HACCP

Réglementation ICPE

ISO 22000

Norme ISO 14001

Réglement INCO

Mise en place de la certification IFS FOOD

Audit qualité