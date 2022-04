Marcel TOGUE

Actuellement en poste en qualité de,



Business Developer en chromatographie et spécialement en chromatographie chirale et chromatographie d'exclusion stérique.



Domaine : chimie analytique et des méthodes séparatives

Missions : Ouverture de comptes clients et développement commercial

Les produits et services : vente de colonnes HPLC, CPG, SPE et d'accessoires (flacons, filtres, etc..), vente de solutions analytiques, développements de méthodes sur site, formations-produits

Zone géographique : France

Interlocuteurs : décideurs, managers, utilisateurs finaux (cadres et techniciens)

Clientèle : industries (Pharmaceutique; Chimique ; Cosmétique; Agro-alimentaire; pétrolière), Centres de recherche ( Hôpitaux, CNRS, INSERM INRA, Environnementaux, Académiques (Universités, Grandes écoles...))

Actions commerciales : déplacements commerciaux, contacts téléphoniques, push, promotions, animations de séminaires et expos, web marketing, traductions commerciales, démonstrations sur site, négociation d'accords commerciaux, formations sur site



De formation initiale en Biochimie puis Chimie analytique, je possède une double compétence scientifique et commerciale



Pour plus de détails relatifs à mon profil, je vous invite à prendre contact avec moi.



Mes compétences :

Chromatographie

Chimie analytique