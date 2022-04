Hélène BELLANGER

Compétences professionnelles:



• Développement analytique

- Support analytique au développement chimique de procédés

- Identifier les intermédiaires et les substances apparentées

- Développer les méthodes analytiques des matières premières et produits finis

- Valider et transférer les méthodes analytiques

- Rédaction des protocoles et rapports de validation

- Recherche bibliographique

- Recherche des composés génotoxiques

- Réaliser les études de stabilités et études stressées selon les ICH

- Participation aux réunions projets



• Contrôle qualité

- Suivre la production, lots de validation GMP et analyser les lots finaux

- Analyser les nettoyages d’équipements de production

- Analyser et interpréter les études de stabilités de lots finaux

- Assurer la gestion des anomalies et résultats hors spécifications

- Prendre en charge les analyses complémentaires et les nouvelles méthodes

- Vérifier les résultats d'analyse



• Gestion du laboratoire

- Créer et mettre à jour des procédures liées aux produits

- Assurer la gestion des échantillothèques, des réactifs et standards

- Réaliser la maintenance et qualification d'appareils du laboratoire (QI, QO)

- Manipuler en milieu Safebridge® : boite à gants et hotte à flux laminaire

- Mise en place de nouveaux processus

- Encadrement de stagiaires



Mes compétences :

HPLC

Pharmacopée européenne

CPG

USP

ICH