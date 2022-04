Marcel VALERIE

J'ai la chance d'exercer un métier passionnant, peu connu du grand public me semble t-il. Technique biensur, mais tellement humain!

Les valeurs que j'essaie de promouvoir et qui donc teintent la façon d'exercer notre métier et l'ambiance du cabinet sont :

- l'implication

- la fiabilité

- la réactivité

- l'apprentissage



Parce que mes expériences professionnelles se sont dérouleés au sein de cabinets d'audit internationaux, le réseau que j'ai pu developper est lui aussi à consonance internationale. Par voie de conséquence, plus de 70% de notre portefeuille clients sont des filiales de groupes étrangers, dont une majorité est néerlandaise.



Par ailleurs, nous avons developpé une vraie compétence en pilotage de projets, mise en place d'outils de gestion et conseil et organisation.



Mes compétences :

Audit

Conseil

Expertise comptable

Implantation