Marcel VICENTE

Je suis un commercial qui a évolué dans le BtoB et BtoC dans des secteurs aussi variés que l'informatique, l'épargne salariale, l'imprimerie, le conseil en gestion de patrimoine, la Hi-Fi très haut de gamme, etc.

Je commercialise depuis 13 ans des applications en ligne développées sur cahier des charges, des sites internet à forte valeur ajoutée, du référencement naturel ou Adwords, de l'hébergement et le développement d'applications mobile.

Je suis à la recherche de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Développement commercial

Internet

Vente

Publicité

Jboss

Webshere

Tierce Maintenance Applicative

Struts Web Application Framework

Spring Framework

Redis

PostgreSQL

PHP

Oracle

MySQL

MongoDB

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft ASP.NET

Neo4J

Linux

JavaScript

Java

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

Google Web Toolkit

XUL

Flash Media Server

Active Server Pages

Marketing

Logiciel Tableau

Big Data

Logiciel Clickview