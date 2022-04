Je suis monsieur mboumba marcel waren gérant de la société ernestine barocci une marque de vêtement pour hommes et femmes

pour l'ouverture de ma boutique sur strasbourg je suis a la recherche des créateurs en herbes qui veulent montrer leurs créations et vendre dans ma boutique merci de me contacter

ma boutique en ligne



Mes compétences :

Création