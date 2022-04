Marcelino PERA

L'éco-mobilité et tout particulièrement l'auto-partage, est un des enjeux de notre société de plus en plus urbanisée. En cœur dense d'agglomération comme la métropole parisienne, posséder un véhicule privé est devenu quelque peu anachronique. Au cœur du projet Autolib' depuis le lancement d'appel d'offres, je mets à la disposition des collectivités et des opérateurs économiques, un capital expérience encore inégalé à ce jour.



Les collectivités territoriales seront ainsi mieux à même de concevoir leur projets de mobilité électrique et d'en anticiper les risques et les pièges:

- Modèle économique

- Sécurisation juridique

- Négociations

- Contrôle de la performance du service

- Plan de déplacement





Parce que le regroupement ou la fusion d'équipes de cultures différentes, le réaménagement en site occupé, sont des projets à fort enjeu pour l'entreprise, pouvant alliéner sa performance pendant des années, je propose une méthodologie intégrant l'ensemble des facettes techniques et sociales de tels projets.



Directeur de Projets et formateur sur l'ensemble de ces problématiques de mobilté d'entreprise j'interviens ponctuellement ou de manière globale depuis les études préliminaires jusqu'aux bilans post projet.



En particulier sur:



-Etudes et audits pré-projet, bencmarking, études de faisabilité et études d'impacts sociaux,

-Aménagement et réaménagement en site occupé,

-Communication, conduite du changement,

-Formation des IRP,

-Ingénierie de projet, planification et pilotage

-Consultation des entreprises,

-Livret d'accompagnement



* Ancien Dirigeant d'un groupe de conseil constitué par LBO (Management du Capital Humain, Management de Projets)

* Vingt ans dans l'industrie High Tech comme Directeur Europe du Sud, Manager de BU, Formé aux modèles les plus avancés de conduite de projets de changement majeur.

* Expertises spécifiques en médiation, communication, négociations, en environnements critiques.



Mes compétences :

Formation

LBO

Gestion de projet

Management

Conduite du changement

Communication

Partenariat public privé

Négociation commerciale

Délégation de Service Public (DSP)

Conseil en organisation

Modèle Economique