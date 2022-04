Marcellin Beugre DOUGBEU

Perseverance,resistance et esprit d'equipe. Je suis responsable d'affaires de ma region,optimiser les ventes,piloter une equipe de commerciaux,donner le meilleur de soi pour obtenir les resultats qu'on attend de nous.Je suis responsable de l'atteinte des objectifs legitimes a realiser dans ma region.



Mes compétences :

FORCE DE VENTE

CONTACT CLIENTELE

PILOTER UNE FORCE DE VENTE

ANIMATION ET ACTION COMMERCIALES

ECOUTE ACTIVE

RESPONSABLE DE L'AMELIORATION DU CHIFFRE D'AFFAIRE

RIGUEUR ET SENS DE L'ORGANISATION

ETRE TOUJOURS DISPONIBLE DYNAMIQUE ENTHOUSIASTE