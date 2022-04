Je suis un jeune camerounais titulaire d'une licence en Génie électrique et informatique industrielle, je suis à la recherche réel qui pourrait me permettre de mettre en pratique tout mon savoir faire acquis lors de mes différentes formation comme compétence automatisme, instrumentation,le génie électrique télécommunication et réseau .



Mes compétences :

Controle des procédés industriel

Automatisme

Électricité industrielle

Supervision et réseau industriel

Electronique

Gestion de projet