Marcellin THOUX

Mon expérience technique acquise au sein de PME, associée aux contacts réguliers que j’ai avec les organismes notifiés et les utilisateurs m’ont permis de comprendre les exigences des différentes parties (Constructeur, Exploitant et Inspection).



L'intégration de robots de soudage en Europe, suivi de responsabilités techniques chez deux acteurs reconnus dans la fabrication d'équipements sous pression imposent une obligation de résultat pour des projets complexes à délais courts.



Aujourd'hui au sein d'Alfa Laval, je dirige une équipe de cinq personnes. Nous donnons les moyens à la production, à la supply chain et aux projets d'amelioration les compétences techniques (soudage, règlementation) nécessaires pour répondre aux demandes de nos clients dans un environement international, exigeant en qualité et en délai.



Mes compétences :

Soudage

Métallurgie

Soudure

Methodes