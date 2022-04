Marcelo SOARES

Suite à l’obtention de mon MASTER en Génie Electrique et Informatique Industrielle, j’ai eu l’opportunité d’intégrer le Groupe APAVE, et plus particulièrement APAVE PARISIENNE au sein de l’Unité Développement et Assistance Technique.

Mon affectation au sein de cette Unité c’est fait en Décembre 2002, à la fois en tant que Chargé d’Affaires et Intervenant en Assistance Technique ayant pour objectif la totale gestion des prestations multi-techniques auprès d’établissements à forte valeur ajoutée.



Dans un premier temps, j’ai eu pour mission principale le développement d’un produit spécifique « Les Sondes à Ultrasons ». Ce produit permet de diagnostiquer des anomalies majeures à l’intérieur de cellules Haute Tension mais également de détecter la présence de fuites d’air au sein d’un réseau d’air comprimé, qu’une oreille humaine ne serait en mesure d’entendre.

Aujourd’hui, grâce à ce développement procédé en amont, cette prestation est référencée au sein de l’ensemble des agences APAVE.



Après trois ans au sein de cette unité, j’ai été nommé Responsable Développement et Projet. L'objectif de cette nouvelle unité est de continuer de développer de nouvelles prestations techniques mais aussi d'intégrer la notion de gestion de projet.

Nous avons par exemple audité pendant 8 mois l'ensemble des gares de péages d'un réseau autoroutier français afin de déterminer les travaux nécessaires à court et moyen terme.

Nous avons aussi procédé à l’analyse des risques des postes de travail au sein d’une usine de conception de machines médicales. Cette action a abouti par la suite à la mise en place d'un plan de formation pour l’ensemble des salariés de cette usine (à titre indicatif, ce contrat est toujours en vigueur).



Suite à l'analyse positive de mon profil, j’ai eu l’opportunité d’obtenir un deuxième rôle majeur au sein de l’agence de Saint-Quentin-en-Yvelines en 2007, le poste de Responsable Formation Professionnelle Externe dont l'objectif premier consiste au développement de l'activité et l'accroissement du chiffre d'affaires.

J’ai du, à travers cette fonction, faire preuve d’anticipation et d’adaptation face à de nombreuses problématiques, ayant sans cesse en optique la progression de l’équipe et de l’agence.

Après trois années d’efforts conjoints avec mon équipe, nous sommes arrivés dans le TOP3 des agences les plus qualitatives de APAVE PARISIENNE et sommes aujourd'hui la 2eme agence à avoir les meilleurs résultats.



Pour finir, je me suis vu affecter dans la continuité de mon poste actuel, le rôle d’Animateur Régional Formation, afin d’être en adéquation avec mes attentes de développement ainsi que de ma montée en compétence au sein du Groupe.

Cette fonction supplémentaire est un atout, non-négligeable, qui me permet d’obtenir une réelle vision globale de l’état du marché à travers mes interventions au sein de l’ensemble des agences de APAVE PARISIENNE.

Mon rôle principal est d’être en interaction avec les différents Chefs d’Agence et la Direction Formation afin de contrôler et de vérifier la bonne application de la Politique commerciale du Groupe, procédant ainsi à une démarche d’amélioration continue.



Etant en perpétuel écoute du marché, je suis de nouveau à la recherche de véritables challenges pouvant m’amener à développer davantage l’ensemble de mes compétences, à la fois, managériales, commerciales, financières et techniques.



Mes compétences :

Audit technique

véhicule électrique