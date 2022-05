Nathalie SOARES

Une expérience opérationnelle d’une quinzaine d’années à la communication interne d’entreprises leaders dans l’industrie, l’envie de m’engager davantage et de partager mes convictions au sujet de l’intelligence collective, m’ont conduit à accompagner les projets collectifs des organisations dans un contexte de transformation.



Je vous propose d’accompagner vos projets sur trois dimensions :



- PARTAGER LE SENS : Faire émerger et rendre accessible les enjeux stratégiques de votre organisation en développant une approche globale, cohérente de la communication interne et managériale,



- IMPRIMER LE RYTHME : Faciliter l’engagement et la mise en mouvement de vos collaborateurs en mettant en œuvre avec vous des méthodes vivantes et puissantes, s’appuyant sur le dialogue et la facilitation des conversations qui comptent durant des moments-clés de la vie de votre entreprise : convention managers, réunion d’équipe, lancement de projet...



- SUSCITER L’ENVIE : Favoriser la collaboration en développant un leadership conscient et partagé entre dirigeants et équipes, allant du niveau individuel au niveau systémique pour que chacun puisse grandir dans l’organisation.



Pour en savoir plus :Array







Mes compétences :

Conduite du changement Humain

Communication interne

Méthodes collaboratives

Conduite du changement

Conseil en stratégie

Projet d'entreprise

Dynamique de groupe

Leadership