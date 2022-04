Marcia BECHARA

Journaliste et traductrice trilingue brésilienne (français, portugais, anglais), basée à Paris depuis 2009. J'ai une très bonne expérience dans les boîtes de production parisiennes comme traductrice bout a bout (portugais vers le français) des émissions, reportages, magazines et documentaires tournés au Brésil, ou dans des pays lusophones. J’accompagne si nécessaire le (la) réal et le monteur (euse) en salle de montage, ou je peux travailler directement chez moi. J'ai aussi un parcours de 15 ans au Brésil et en France comme journaliste/éditrice dans plusieurs médias. Le Brésil commence a avoir la vedette grâce à la Coupe du Monde et aux Jeux Olympiques de 2016 et j'aimerais travailler côte à côte avec des professionnels du audiovisuel sur les sujets relatifs à mon pays ou à d'autres régions lusophones. Je suis habilitée en Avid et Final Cut Pro pour faire directement le surtitrage (por-fr) des émissions, reportages, magazines, films. J'ai aussi une licence Trados 2014, pour les clients qui préfèrent travailler avec ce logiciel.



Je suis toujours disponible par mail au marciabechara@ymail.com et sur le portable 06.01.31.00.41



Mes compétences :

Journaliste

Traductrice

Journaliste web

Production audiovisuelle

Traduction

Art

Journalisme

Internet

Culture

Théâtre

Littérature

Histoire

Tourisme

Luxe

Hermes