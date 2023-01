Forte d'un parcours riche et diversifié et d'expériences réussies, j'ai pu développer adaptabilité, curiosité de la culture de l'autre et rigueur. J'attache beaucoup d'importance aux relations humaines et je mets toujours tout en oeuvre pour réaliser mes projets.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Prezi