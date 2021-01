Margot FRACHON

4 ans d'expérience dans le secteur du e-commerce.

Réelle passionnée de mode, graphisme et marketing. Actuellement chargée de production digital chez la piscine paris (site ventes privées). Ancienne athlète de haut niveau, j'aime les défis et ai un goût prononcé pour la compétition et le dépassement de soi.



COMPETENCES



Création:

Conception de visuels (multi supports), création et amélioration chartes graphiques, optimisation de l’ergonomie de sites, gestion complète shooting et retouche photo (mannequins dur et mannequins vivant), graphisme, créativité.



Marketing et Communication

Développement stratégie de communication, création et gestion complète newsletter (mailchimp/mailjet), animation réseau sociaux, conception et rédaction messages/contenu, participation mise en place campagne référencement web, mise en place stratégie de développement des sites Loding et La Piscine Paris, planning stratégique lancement Porsche Macan, participation à la compétition d’agence budget Porsche, cogestion événementiel (centres Porsche & salon de l’auto).



Gestion

Gestion de projets (création sites web), choix collections en ligne, sélection produit vente à thème, descriptions produits (matières, styles, associations etc.), intégration web back office et code, relation et recommandation client (suivi commande, paiements, gestion litige), analyse et retour ca, gestion de stock, responsable adjointe comité communication association sportive.



---



Portfolio : www.margotfrachon.portfoliobox.net



Mes compétences :

Art

E commerce

Marketing

NTIC

Planning stratégique

Publicité

Sport

Web

E-commerce

Graphisme

Prestashop

Thelia

Expeditor

Packshot Creator

Magento

Photographie studio

Adobe Premiere

Adobe Photoshop