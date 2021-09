Margot MASSEMIN

Actuellement en reconversion professionnelle, les ressources humaines est le domaine vers lequel je m'oriente.

Pour y parvenir, à partir de septembre 2016, j’intègre le centre de formation CESI à Aix-en-Porvence afin de faire une formation en assistante RH.



Je vous propose déjà de voir une partie de mes compétences:

Gestion RH :

 recrutement, analyse de postes

 Contrats de travail : CDD, CDI, heures supplémentaires

 Tableau de bord (suivi embauches, heures sup)

 Législation sociale

 Suivi visite médicale



Gestion du personnel :

 Suivi des absences

 Gestion et suivi des dossiers du personnel

 Suivi variables de paie

 Suivi bulletins de paie

 DUE et autres déclarations



Relationnel :

 Gestion de conflits

 Création de réseaux de correspondants RH

 Rôle de médiateur/négociateur



Management d’équipe :

• Coordination d’équipe

• Gestion de plannings d’équipe

• attribution des tâches

• Contrôle salariés



Qu'est-ce qui fait MA différence? Ma personnalité, mon sens de la rigueur et de la discrétion mais ma curiosité et ma créativité qui me permet d'innover sans cesse au service de mon travail. Enfin mon goût de l'effort et du challenge pour toujours me sentir compétitive!



Mon profil vous intéresse? N'hésitez-pas à m'envoyer un message à massemin.margot@gmail.com

Alors, à bientôt



