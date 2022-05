Mari NAMBU

Après diverses expériences professionnelles, j’ai découvert l’hypnose lors de la reprise d’études en psychologie en France. Depuis, je me suis passionnée pour ce domaine et cherche constamment à approfondir les techniques et les connaissances sur l’hypnothérapie, qui sont basées sur le fonctionnement du cerveau donc en effet, c’est un outil scientifique.



Sur demande, je peux organiser des ateliers ou mini formation en collectif dans vos locaux.

(j’ai une agrémentation en tant que formatrice)

Je suis persuadée que l’Hypnose est un outil très puissant pour aider beaucoup de gens qui veulent améliorer et/ou changer leur vie.



Mes compétences :

Communication

Création

Création de sites internet

Design

E marketing

E- Marketing

Informatique

Internet

Japon

Japonais

Marketing

Tourisme

Traduction

Traduction marketing