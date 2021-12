Maria BLACKBURNE OBERT

Bienvenue.



Vous avez besoin d'une Human Happiness Officer! En tant que Responsable, vous comprenez que les employés heureux et épanouis sont nettement plus performants et productifs avec un taux d'absentéisme bien inférieur ! En plus leur engagement et leur fidélité à la société sont renforcés. Vous souhaitez également des résultats durables, concrets et mesurables, rapidement, comme tout Responsable. Mes prestations vous apporteront justement cela.

Je vous propose donc mes compétences en tant que Coach professionnelle en développement des compétences et des performances, ainsi qu'en développement personnel. J'accompagne également tout changement sur le lieu du travail. Cette prestation fait jaillir le potentiel et les talents de chacun et améliore la motivation. Mes années d'expérience (25 ans) en RH, en formation, en gestion du personnel, en management, en gestion d'équipe, en relations internationales, ainsi que mes compétences en tant que Maître Praticienne en Thérapie brève orienté solutions expérientielle sont également à votre service pour augmenter le bien-être et le bonheur de vos employés. Et cerise sur le gâteau toutes mes compétences sont bilingues .

Par exemple , le coaching "Double résultats", le 2 en 1 qui permet d'atteindre un objectif précis et mesurable dans la vie professionnelle tout en perfectionnant l'anglais.



On est dans le bonheur et on reste concret et pragmatique !



J'ai occupé le poste de Service Manager, responsable d'une équipe de 12 personnes sur Avignon pendant 9 ans dans un centre de formation d'anglais, le numéro un mondial dans ce secteur d'activité, ce qui m'a permis de développer des compétences spécifiques et d'avoir une vision globale d'une entreprise (marketing, commercial, pédagogique, communication, qualité, suivi etc).



Grâce à ma formation certifiante internationale en Coaching, le fruit d'une collaboration de structures de formation françaises et américaines, ainsi que mes compétences en Thérapie brève orientée solutions, je possède les connaissances et les outils me permettant d'accompagner efficacement:



1) l'évolution professionnelle et personnelle de salariés de tout niveau

2) les Directeurs des Ressources humaines pour optimiser la gestion de leur personnel

3) les cadres français ou étrangers pour améliorer leurs performances et leur management d'équipe ou de projet

4) les managers français ou étrangers dans leur prise de poste

5) le développement de l'efficacité professionnelle et personnelle



et parfois quand on doit licencier pour raison économique du personnel, je peux accompagner:

6) le reclassement des cadres ou salariés en recherche d'emploi/ en outplacement



Aujourd'hui mon souhait profond est de vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires en rendant vos employés heureux et plus efficaces. Tout le monde y gagne et le rayonnement de votre entreprise aussi.



Mes compétences :

Ressources humaines

COACHING PROFESSIONNEL SOUTIEN ET ACCOMPAGNEM

Accompagnement RH

Pédagogie

Accompagnement changement

Anglais avancé

Planification de l'activité

Formation de formateurs

Développement personnel

Coaching professionnel

Formation continue

Anglais des affaires

Italien

Organisation d'évènements

Accompagnement à l'emploi

Formatrice

Organisme de formation

Gestion d'équipes

Recrutement

Suivi qualité

Accompagnement de dirigeants

Accompagnement individuel

Contrôle qualité

Encadrement d'équipe

Accompagnement de projet

Conseil

Consulting

Développement des compétences

Developpement de la confiance en soi

Gestion du stress

Formation

TRE

Optimisation des process

Développement de l'efficacité professionnelle

Traitement statistique

Organisation

Planification

Assistanat de direction

Assistance administrative

Suivi commercial et administratif

Coordination de projets

Thérapie

Relations internationales

Coaching en développement personnel

PNL

Coordination

Encadrement

Conception pédagogique