Maria LE FRAPPER

Bonjour.

J'ai enfin réussi à créer ma boutique de crêpes en vente à emporter dans la jolie ville de Lorient, au 11 rue de Liège plus précisément.

Ça n'a pas été un parcours de tout repos mais ma persévérance m'a permis de mener ce projet à terme et l'ouverture a pu se faire le 07 décembre 2020.

Tout se passe bien pour le moment, je suis néanmoins en recherche de nouvelles idées afin de développer mon affaire.

Merci et je vous souhaite une belle journée



Mes compétences :

Informatique

Open office

Pack microsoft office

Italien

Anglais

Langue des Signes

Espagnol

Internet

Autonome et responsable

Souriant agréable et adaptable

chef d'équipe

Accueil clients

Polyvalante

Restauration rapide

Souriante et à l'écoute

Préparation des différentes pâtes à crepe

Tournage des crêpes sur billig

Pliage des crepes

Procédure d'encaissement

Respect des normes d'hygiène

Préparation des garnitures et garnissage des crepe

Plonge et nettoyage du poste de travail