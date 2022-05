Mickael LEGAY

Homme de projets, la mobilisation des équipes et l'innovation sont pour moi des éléments essentielles.

Ma motivation se nourrit de nouveaux défis et ma persévérance me permet d'atteindre les objectifs fixés.



COMPETENCES-CLES :

* Définition des stratégies commerciale & industrielle et du schéma directeur

* Pilotage du compte d'exploitation de BU et de la performance industrielle, gestion opérationnelle en environnement multi-sites

* Expertise des relations Industrie-Commerce BtoB, BtoC à Marque Nationale et MDD

* Opération d'achat et de cession - Restructuration

* Conduite du changement

* Management d'équipes en direct (15 personnes) et par délégation (300 personnes)

* Gestion de crise et communication



EXPERIENCES SIGNIFICATIVES :

* Réorientations stratégiques produit et industrielle vers des cibles-marché à forte valeur ajoutée

* Management de projet d'amélioration de la performance (R&D, processus fabrication et emballage, ordonnancement, conditions de travail)

* Investissement et refonte d'outils de pilotage d'activité (ERP, indicateurs industriels)

* Restructuration d'entreprise (adossement)



SECTEURS D'ACTIVITE :

* Industrie agro-alimentaire pour les secteurs GMS,RHD et PAI

* Coopérative agricole



Mes compétences :

Chef d'entreprise

Management

Management participatif

Organisé

Persévérant

Remise en question

RIGOUREUX

Gestion

Pilotage de la performance

Pilotage d'activité

Agriculture

Agroalimentaire

Communication

Contrôle de gestion

Management des ventes