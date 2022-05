Maria'lena PIETRI

Après 16 ans d'expériences professionnelles dans différents métiers et secteurs d'activité, je souhaite redonner du sens à ce que je fais. Je m'installe donc comme lead developer freelance en septembre.



Passionnée par l'informatique depuis toujours, je vois l'informatique comme un outil au service des hommes. Un outil qui doit permettre de faciliter notre travail, nos vies, nous permettre de faire face aux nombreux défis qui s'imposent à nous ; et surtout pas une nouvelle forme d'asservissement.



Ce qui fait sens pour moi ?

Comprendre le besoin dans son ensemble, afin de proposer les solutions les plus simples, et les plus efficaces. Aller à l'essentiel afin d'atteindre l'objectif avec le meilleur ROI.



Si vous avez un projet informatique (ERP, CRM, PIM, site web, e-commerce, marketplace) dans les domaines de l'ESS (Economie Sociale et Solidaire), de l'écologie, l'agriculture, n'hésitez pas à me contacter.



Je travaille à distance, ou sur le centre-ville de Toulouse. Je peux me déplacer très ponctuellement si cela s'avère indispensable.



Mes compétences :

AS400

Excel

Easy Catalog

Adobe InDesign CS6

Maps

Gestion de projet

MDM

Gestion de base de données

PIM

Management

Business intelligence

Analyse de données

ERP

Data analyst

Bases de données

AMOA

Test fonctionnel

E-commerce

Webmarketing

DB2

IBM Power system i

Query 400

SQL

Javascript

PHP

XML

CSS

HTML

CL

RPG