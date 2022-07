Je suis de retour sur Nantes après une absence de 10 ans où j'ai vécu sur Toulouse et travailler en tant que spécialiste de la protection social auprès des travailleurs non salariés pendant près de 10 ans. J'ai évolué en tant Conseillère en Gestion de Patrimoine afin de pouvoir vous conseiller sur du 360 degrés et surtout de manière personnalisée. Aussi n'hésitez pas à venir vers moi pour tout renseignements . J'aime mon métier, j'y apporte mon professionnalisme . Si vous le souhaitez je vous propose de vous rencontrer afin d'établir un audit patrimonial orienté vers le social , l'optimisation fiscal ; la succession , la protection familial. Ensemble nous pouvons faire le point et si besoin trouver une solution sur mesure en vue de vos préoccupations présentes ou à venir.

Cordialement.

Mariam. LAZEMI



PS : Je reste à l'écoute d'opportunité professionnel