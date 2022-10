Galerie - L'Atelier de Marianne

12, rue STANISLAS PARIS 6é

Vernissage le 21 Mars 18:00 – 21:00

Exposition du 21 Mars au 13 Avril 2013 du mardi au samedi de 14H30 à 19H

Peintre - Ecrivain

D’origine francomtoise, Jeanne Champion, née en 1931, commence à peindre en 1965. Elle fréquente les artistes du quartier Montparnasse, et notamment Jean-Claude Bédart et Max Papart. Ses toiles sont essentiellement abstraites. Ses oeuvres les plus récentes sont une explosion de couleurs, parsemées de coulures et d’éclaboussures, faisant émaner de sa peinture un sentiment de liberté. L’artiste est aussi écrivain, critique littéraire et biographe. Elle a publié une vingtaine d'ouvrages: romans, biographies romanesques, essais. Artiste éclectique, Jeanne Champion ne cesse de surprendre par sa peinture aux accents surréalistes et ses écrits emprunts de spiritualité.



Création de La Galerie L'Atelier de Marianne en Avril 2006.

Atelier-Galerie où j'expose mes collages en alternance avec d'autres artistes.

Marianne Guillerand

L’art collagiste de cette artiste française mêle la réalité concrète et le merveilleux, l’ici et l’ailleurs, le passé et l’actuel, l’identifiable et le bizarre. Dans « son atelier de reconstruction » elle juxtapose ces fragments dans une explosion de couleurs et d’énergie au sein d’une structure nouvelle en 2 ou 3 dimensions. Cette femme moderne a également créé L’Atelier de Marianne, une galerie parisienne située au cœur du quartier Montparnasse. On y trouve notamment d’excellentes œuvres sur papiers (Bellegarde, Brisson, Clama, KEJ, Olili, Sirot...). Pour Marianne Guillerand, experte dans ce domaine, ces œuvres sur papier sont plus que des étapes, il arrive souvent qu’elles détiennent les clefs des œuvres maitresses, ou qu’elles en soient à l’origine.

(article paru dans le magazine Balthazar Déc. 2011)

L’Atelier de Marianne 12 rue Stanislas 75006 Paris Tel : 0607164340 marianneplus@free.fr



