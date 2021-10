Marianne THÉAUDIÈRE

Autonomie, Ouverture d’esprit et Goût du contact



Grâce à ma formation supérieure généraliste, j’ai su m’adapter aux différents univers dans lesquels j’ai pu travailler.

J’ai en effet eu la chance de pouvoir exercer des métiers bien distincts dans des structures de tailles et de types multiples.

Le binôme formé par le changement et l’adaptation a été la colonne vertébrale de ma carrière jusqu’à présent.

Cela m’a alors donné l’opportunité de développer rapidement mes capacités personnelles (curiosité, analyse, adaptabilité, réactivité) et de les mettre au service de mes différents employeurs.

Au travers de toutes ces expériences, j’ai bien évidemment pu accroître mes compétences professionnelles telles que le management, la gestion de projets, la négociation et la budgétisation et découvert mon goût plus prononcé pour la transmission de savoirs et l’encadrement.





Mes compétences :

Gestion de projet

Adaptabilité

Réactivité

Travail en équipe

Analyse

Développement commercial