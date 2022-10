Marie AGUILAR

Diététicienne-Nutritionniste depuis 2019 en Cerdagne et Capcir, je vous accueille dans différents cabinets : Maison de Santé de Saillagouse (66800), Font-Romeu (66120) et des Angles (66210). Je suis également prestataire pour le CNEA de Font-Romeu (Centre National d'Entrainement en Altitude) et pour l'association Répliques66.



Ayant un diplôme reconnu par lÉtat en Diététique et Nutrition, je suis habilitée à prendre en charge des patients :

- pour une perte de poids

- pour une prise de poids

- porteurs d'obésité ou autres maladies chroniques

- avec un diabète

- ayant une pathologie qui nécessite une adaptation de l'alimentation

- des femmes enceintes

- des bébés et des enfants

- des personnes âgées

- des sportifs

- ...



Je continue de me former pour apporter un accompagnement de qualité : alimentation de l'enfant, DU Santé Nutrition Activités physiques et Montagne.



Auparavant, j'étais contrôleur de gestion et j'ai beaucoup aimé mon métier car cest un travail déquipe et dentreprise. La communication est, selon moi, un mot clef de ce métier, savoir sadresser à tous et se faire comprendre par tous. Ma reconversion professionnelle me permet de m'intégrer dans ma région d'adoption !



Je reste à l'écoute d'opportunités en Cerdagne et Capcir.



Organisée et consciencieuse, jai la tête sur les épaules.

Enthousiaste, on dit de moi que je suis souriante et dhumeur égale.

Curieuse, mes années passées à létranger mont apportées capacité dadaptation et bon relationnel.