Marie-Amélie DE BERNOUIS

Docteur en Pharmacie et aromatologue, je me passionne depuis toujours pour les thérapies complémentaires : la relation à lautre et le soin sont au coeur de mon travail.

Formée à la réflexologie plantaire, la phytothérapie et laromathérapie scientifique (DU Paris V et certification AMSOAM by Aude Maillard), les huiles essentielles y ont trouvé naturellement leur place.

Forte dune longue expérience de conseil client en officine et au sein dun laboratoire de cosmétiques bio et daromathérapie, j'aime partager mes connaissances et faire découvrir la richesse de mes outils.

J'anime aujourdhui des ateliers et formations daromathérapie, je propose des accompagnements individuels en cabinet et rédige régulièrement des contenus daromathérapie pour des sites, revues ou écoles d'aromathérapie.