Karine MOUSSA RITTER

Spécialiste des Ressources Humaines depuis 20 ans, j'ai acquis de solides compétences dans les domaines du recrutement, de la formation et de la gestion des carrières.



Après avoir développé mon expertise RH en entreprise, j’ai choisi de m’orienter vers l’accompagnement et le reclassement des personnes en transition professionnelle.

J’interviens sur différents dispositifs : PSE, PDV, liquidations judiciaires, LIC, CSP ou RSA.



J’accompagne tous profils (cadres, non cadres, publics en insertion) dans leurs projets : recherches d’emploi, reconversion professionnelle, création d’entreprise.



Au cours des missions variées sur lesquelles je suis intervenue, j’ai su établir des partenariats avec les interlocuteurs des bassins d’emploi privé (entreprises, cabinets de recrutement, ETT) et public (Conseils Généraux et régionaux, institutions publiques, Pôle Emploi, …) et ainsi optimiser le retour en emploi de mes candidats.



Je m’implique avec énergie dans chacun de mes accompagnements, et je sais faire preuve d’écoute active, d’esprit d’analyse et d’empathie.



Mes compétences :

Ressources humaines

Formation

Bilan de compétences

Gestion de carrière

Recrutement

Conduite de projet

Reclassement

Accompagnement à l'emploi

Développement de partenariats

Orientation professionnelle