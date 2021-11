Marie ARMANET (DE MONTALEMBERT)

Jai été professeur des écoles depuis 1992, (CM2 17 ans, CE2 trois ans... CP 4 ans et MS 5 ans).



Pendant 14 ans à mi-temps dans une école unique en son genre à Paris : elle proposait un internat et un externat ; les externes étaient des enfants du quartier, assez bien suivis par leur famille, plutôt équilibrés dans l'ensemble (mais pas toujours). Les internes rencontraient tous des difficultés familiales (mais pas nécessairement scolaires...) -- allant de la simple impossibilité à allier des horaires professionnels hors norme et une vie de famille paisible -- à la prise en charge par les services sociaux et le placement en internat sur décision judiciaire. Nous avions donc affaire à un joyeux mélange d'enfants ayant des expériences de vie très variées. C'était précisément le projet de l'école : apprendre à vivre ensemble, comme nous sommes appelés à le faire en Société, une fois adultes. Vaste projet, riche, prenant et épuisant... d'où le mi-temps !

Cet extraordinaire établissement a fermé en juin 2016 : les bâtiments ont été vendus par la congrégation. Fin de l'histoire.



C'est pourquoi je suis à présent à Montrouge où je découvre un autre univers : la Maternelle.



Quand je ne suis pas à l'école, je m'occupe de la formation des maîtres dans l'équivalent IFE du privé sous contrat : l'ISFEC IdF. Ces deux activités en parallèle se complètent bien et m'empêchent de tourner en rond dans aucune des deux...



