Marie-Astrid MOUSSET

Amesys (Groupe Bull): leader européen des systèmes critiques de hautes technologies.

Secteurs d'activités: Défense & Sécurité, Aérospatial, Marine,Médical, Télécoms & Réseaux, Transport Public et Energie & Industries.



Offre Amesys :

- Ingénierie Hardware et Software

- Conseil

- Produits (COTS)



Domaines d'expertises:

Systèmes Embarqués, Microélectronique

Sécurité et Gestion des Systèmes d'Informations.



Amesys :

- 1000 collaborateurs

- 9 implantations en France

- 4 Filiales à l’étranger (Canada, Allemagne, Suisse, Luxembourg)





Activités à réaliser:



Stratégie :

- Développement commercial : croissance, rentabilité, acquisition de nouveaux clients

- Gestion des Ressources : limiter le turn-over, anticiper les fins de projets

- Suivi du P&L de l'agence : atteinte des objectifs de marge et de chiffre d'affaires

- Suivi clients : connaissance des stratégies de commercialisation et de communication

- Réactivité face au changement : environnement de travail, secteur d’activité, normes



Prospection :

- Périmètres d’interventions : Technologies Industriel et Innovation (Medical, ASD, Railways, Telecom)

- Gestion de portefeuilles clients et prospects (Cadres techniques, Dirigeants)

- Environnements Industriel métiers : Systèmes Critiques, Systèmes Embarqués

- Fidélisation clients et gestion Grands Comptes



Recrutement et Management :

- Responsable opérationnel et administratif d’une équipe de consultants

- Recrutement (niveau Bac +5)

- management d’ingénieurs d’affaires, Formation et coaching managers

- Management de chargées de recrutement

- Gestion et suivi des carrières



Commerce :

- Établissement des offres techniques et financières

- Modes d’intervention : obligation de moyen (A.T), obligation de résultat (forfait, plateau projet)

- Négociation contractuelle, mise en place de partenariats et référencements groupe

- Pilotage des projets techniques, atteinte des objectifs





formation: Grenoble Ecole de Management (ESC Grenoble)



Mes compétences :

Bricolage

Commercial

Fitness

golf

Ingénieur

Ingénieur d'Affaires

Randonnées