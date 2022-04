Sylvain MOUSSET

Mon expertise :

- > Gestion et direction de projets/programmes/portefeuilles

- > Structuration de R&D, optimisation des liens avec le business

- > Management d’équipes cross fonctionnelles

- > Gestion et accompagnement du changement, support aux équipes et management

- > Promoteur d’architecture d’entreprise et d’ingénierie système



My expertise :

- > Project/Program/Portfolio management

- > R&D structuration, business orientation optimization

- > Cross functional teams management

- > Change management, support to teams and managers

- > Enterprise Architecture and System Engineering advocate



Mes compétences :

ingénieur

musique

gestion

PRINCE 2

ITIL Foundation V3

SAFe