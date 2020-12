Marie CHANTEUR

Je recherche un poste d'assistante administrative et/ou commerciale, ou un poste de commercial sédentaire.



Dynamique, organisée et efficace. Je maîtrise le pack office, et j'ai une aisance relationnelle et rédactionnelle certaine. Rapidement autonome, j'aime relever des challenges, prendre des initiatives et des responsabilités.



Sociable et souriante, j' ai un très bon contact avec les clients en général. Je m'adapte facilement à une nouvelle équipe. La polyvalence et la nouveauté ne me gênent pas, bien au contraire elles me motivent.



Mes différentes expériences m'ont permis d'acquérir toutes ces compétences et de maîtriser la gestion administrative, commerciale et sociale d'un poste à responsabilités.









Mes compétences :

Administratif

Tourisme

Vente