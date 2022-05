Zayen est né à Lemsella. Bercé par les chants anciens de Kabylie, il se lance très jeune

dans la composition musicale. Après les galas dans les lycées de Tizi-Ouzou et d'Azazga (grande Kabylie), il enregistre son premier album "Imawlanis"(ses parents) qui fut un franc succès, ce qui l'amène à élargir son public. Après plusieurs passages à la télévision algérienne, il sera invité dans différents festivals en Algérie.

La diversité de ses rythmes et la profondeur de sa voix dans son deuxième album "uyaled" (reviens), séduiront la jeunesse de l'hexagone. Il fera de nombreux concerts à Paris : au Zénith de Paris, à l'occasion du 20eme anniversaire du printemps berbère en 2000 et le Palais des Sports de Paris. Il chantera également à Saint-Étienne, à Lyon, à Lille, à Roubaix, à la fête de l'humanité, au festival des musiques du monde à Stains et au festival d’ici et d’ailleurs à Strasbourg, à Marseille, à Beauvais. Au niveau international, Zayen a représenté la France à Tanger au (Maroc) dans le cadre d’un spectacle intitulé « Tous égaux pour la paix » et en (Turquie.) (En Allemagne), (en Ukraine) , et( en Belgique )

Le contact avec le public de France lui a permis d'évaluer et de perfectionner sa composition dans son troisième album Baden-Baden. Dans cette nouvelle création, Zayen survole les rythmes universels avec sa propre originalité.

Il se déploie dans des gammes souples et étale le monde dans ses contours, ses mouvements et son aspiration en Anglais, Français et Kabyle se mélangent et dessinent la rencontre des cultures. Comme dans un conte, il construit un récit musical aux couleurs diverses. Il plane dans les aires et élabore dans l'imprévu, les moments forts qui font la vie. Il évoque les rêves du cœur, la recherche de l'autre et de l'amour.

Zayen, chanteur sans frontières qui porte la couleur kabyle très haute, invitant la musique à réunir les mondes, auteur de la liberté, et de l'espoir



1999 : Zayen arrive en France, et découvre la scène du Zénith parisien et le Palais des

Sports et il participera à de nombreux festivals en France.



Fête de l’humanité au Parc départemental de la Courneuve (septembre).

Spectacle au Zénith de Paris en hommage à Matoub lounes (25 juin).



2000 : spectacle au Zénith de Paris à l’occasion du 20éme Anniversaire du printemps Berbère



2003 : spectacle à Strasbourg dans le cadre des échanges interculturels (du 16 au 25 juillet)



2004 : il sort son troisième album, Baden-Baden, qui fut un franc succès, ce qui l'amène à élargir son public. Au niveau international, Zayen a représenté la France à Tanger au Maroc dans le cadre d’un spectacle intitulé « Tous égaux pour la paix »en Turquie, Allemagne, Ukraine et Belgique .



2005 : festival interculturel à Bolu en Turquie(Mars)



2006 : festival tous humains sous les étoiles dans les alpes France (juillet)



2007 : festival de l’Oh Villeneuve saint- George (juin).



2008 : il crée son association Les Artistes des couleurs et de la diversité, un réseau professionnel et de solidarité qui fédère déjà 400 artistes. En juillet 2008, il organise une journée festive sur la place de la Mairie d’Aubervilliers où se croisent chansons africaine, française, indienne et brésilienne. Le pli est pris.

En décembre suivant, il Lance la première édition de son festival La scène ensemble, où il monte des ateliers autour d’instruments du Bangladesh et de Madagascar. Des ateliers percussions, guitare et chant pour enfants des quartiers populaires.

Spectacle à Aubervilliers dans le cadre du Festival des Musiques du monde (novembre)



2009 : En plus du fait d’être chanteur, Zayen s’est mis au 7e art. En effet, il a réalisé un film documentaire qui parle de son voyage de son village natal Lemsella en Kabylie jusqu'à Baden-Baden en Allemagne.

Festival de la scène ensemble à Aubervilliers (14 décembre)

Spectacle pour la Paix à Paris sur le parvis des droits de l’homme (1er octobre)



2010 : Spectacle au Maroc, festival Anmugar Al-Hoceima, (du 17 au 20 juillet).

Spectacle au Zénith de Paris en Hommage à Matoub lounes (28 juin)

Festival du film Amazigh à Tizi-Ouzou Algérie (17 mars).

Festival de Tigejda à Bouira Algérie (1er avril)



2011 : il enregistre son quatrième album Sosta-Sosta qui est un message de paix et de non-violence

Spectacle au Palais des congrès de Paris organisé par la télévision Berbère (28 juin).

Festival de danse folklorique à Tigzirt Algérie (6 juillet)



2012 : Tournée en Algérie dans les grandes villes de l’Est d’Algérie (Sétif, Annaba, Constantine, Skikda, Batna (du 16 au 19 septembre)

Spectacles en Belgique soirées interculturelles organisées dans le cadre de la manifestation «Les générations se rencontrent » du 25 novembre au 01 décembre à Montignies-Sur-Roc.



Concert live à la Fnac Aubervilliers (11 février)



2013 : film documentaire intitulé Zayen un Artiste en Action réalisé par Wamar Kacimi



2014 : Tournée international de Zayen

2015 : Il sort son cinquième Album Uccen –dumeksa (le chacal et le berger





Mes compétences :

Coordination de projets

Direction artistique

Chanteur